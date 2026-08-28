'ПриватБанк' обнародовал актуальный курс валют: сколько стоит доллар и евро 28 августа

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 52,36 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 28 августа, не изменился и составляет 44,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также остался на прежнем уровне и составляет 52,35 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,15 гривни, а евро – по курсу 51,35 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в пятницу остался неизменным и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился – 52,36 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 28 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,54 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,86 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 15 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 1 копейку и составляет 44,87 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,42 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 4 копейки и составляет 52,29 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,68 гривни за евро.

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