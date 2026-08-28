Цена на сливу резко упала: сколько уже стоит килограмм в Украине

Температура воздуха способствовала ускоренному созреванию фруктов.

Цены на сливы в Украине за неделю упали в среднем на 24%. В настоящее время оптовая стоимость фрукта составляет 15–35 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Одним из факторов снижения цены стала высокая температура воздуха во время созревания слив, которая способствовала ускорению процесса. При этом погода негативно повлияла на качество фрукта, что также оказывает дополнительное давление на цены.

Поэтому предложение украинских слив на рынке в конце августа только усиливается. В то же время спрос на фрукты со стороны закупщиков остается ограниченным, и производители вынуждены снижать цены.

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Сейчас сливы в Украине продаются в среднем на 24% дешевле, чем год назад. Фермеры не исключают, что им придется и в дальнейшем играть на понижение и снижать стоимость своей продукции.

Цены на сливы в супермаркетах Украины

Сливы в Varus продаются по 44,9 грн/кг.

В "Сильпо" слива стоит 49,5 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Неделю назад на столичных рынках можно было найти довольно дешевые сливы по 35–50 грн за килограмм. В то же время пик сезона таких косточковых фруктов, как персик и абрикос, уже миновал. Персики продавались по цене 75–85 грн/кг, абрикосы – до 120 грн/кг.

Экономист Олег Пендзин отметил, что пока украинские порты остаются закрытыми, стоимость ряда продуктов будет падать. На внутреннем рынке наблюдается избыток предложения из-за перепроизводства и отсутствия возможности вывести товар за границу.

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