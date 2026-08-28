Россияне ударили по складу Yasno с оборудованием для солнечных электростанций

Сохраннившееся оборудование компания переместила на другие склады.

Российские захватчики 27 августа атаковали склад с оборудованием для солнечных электростанций компании-поставщика электроэнергии Yasno. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Коваленко.

"Вчера (27 августа, – УНИАН) в результате очередной атаки сгорел один из наших складов. На этом складе хранилась часть оборудования для солнечных электростанций. Большая часть повреждена, и это, конечно, досадно. Но то, что уцелело, мы уже переместили на другие склады", – говорится в сообщении.

По словам Коваленко, работники склада не пострадали. В настоящее время компания оценивает ущерб.

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Атаки россиян по логистическим центрам Украины – последние новости

27 августа россияне в очередной раз атаковали ряд складов и распределительных центров в Киевской области. В частности, пострадали объекты сетей "Фора", Comfy, "Дом игрушек" и Roshen. Сети сообщили, что продолжают работать, несмотря на вражеские удары.

Ликероводочный завод "Хортица" в городе Запорожье получил серьезные повреждения в результате российской атаки. Предприятие подверглось четырем попаданиям, пожар на заводе длился не менее трех часов. По оценкам специалистов, он не подлежит восстановлению. Всего было потеряно примерно 3–4 млн бутылок продукции с уплаченным акцизом.

Также российские войска нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" в Запорожье. По данным Запорожской областной военной администрации, в результате атаки возник пожар площадью около 2 тысяч квадратных метров. Пострадали как минимум четыре человека.

В ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали складские помещения "Новой почты" в Белогородской общине Киевской области и повредили расположенное рядом производство в Святопетровском.

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