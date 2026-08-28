Новая волна дефицита бензина накрыла РФ: Украина нанесла рекордные удары по НПЗ

В Москве очереди на АЗС уже достигают 50 автомобилей, а в десятках регионов РФ ввели нормирование топлива.

Россия переживает вторую волну дефицита топлива. С начала августа украинские силы как минимум 21 раз атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы – это рекордный показатель за месяц, пишет Bloomberg.

Во второй половине июля удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре временно прекратились, и снабжение топливом в России улучшилось. Но пауза оказалась короткой, поскольку новая волна украинских ударов вновь обострила топливный кризис в РФ.

Дефицит ощущается даже в Москве и Московской области – крупнейшем и наиболее обеспеченном топливом регионе страны. По словам местных жителей, очередь из 30–50 автомобилей в столице уже не выглядит чем-то необычным. В десятках регионов, от побережья Балтийского моря до глубины Сибири, действует нормирование топлива. Один глемпинг у Черного моря даже сообщил в соцсетях, что выдаёт гостям канистру бензина.

Видео дня

Отсутствие очереди, вероятно, означает, что на заправке нет топлива или его продают по слишком высокой цене. Несмотря на дефицит, водители в большинстве своем не готовы платить около 100 рублей (примерно 1,2 доллара) и больше за литр бензина на независимых АЗС, тогда как на заправках крупных нефтяных компаний, имеющих собственные НПЗ и прямой доступ к топливу, цена держится ниже 80 рублей.

Ситуация ухудшается, поскольку Украина усилила кампанию против нефтеперерабатывающей отрасли, стремясь перенести последствия войны на территорию России, снизить общественную поддержку военных действий и сократить доходы от экспорта углеводородов. В этом месяце Украина нанесла удары по четырём из десяти крупнейших НПЗ России – заводам, которые строились для бесперебойных поставок топлива в самые густонаселённые и наиболее индустриализированные регионы страны.

Топливный кризис в России – последние новости

23 августа сообщалось, что на фоне украинских ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре топливный кризис в России обостряется. При самом неблагоприятном для Москвы сценарии это может привести к фатальным последствиям для режима.

Ранее сообщалось, что цены на авиатопливо на Петербургской бирже в России достигли нового исторического максимума, превысив 120 000 рублей (1446–1450 долларов) за тонну.

Вас также могут заинтересовать новости: