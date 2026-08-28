Украина теряет рынки сбыта зерна: министр ответил, сможет ли Киев их вернуть

Из-за блокады портов экспорт сельскохозяйственной продукции упал до критически низкого уровня.

Покупатели украинского зерна из Азии и Африки переориентируются на других поставщиков из-за блокады портов Большой Одессы. Однако при условии возобновления экспорта в полном объеме Украина вернет себе привычные зерновые рынки, сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

"Да, сейчас из Австралии может пойти зерно в тот же Египет или ещё куда-нибудь. Но мы понимаем, что оно точно будет дороже – плюс 50–60 долларов за тонну. Поэтому после возвращения украинского зерна на рынки покупатели быстро переориентируются. Помимо вопроса цены, оно будет организационно доступнее с точки зрения логистики. Временно эти страны вынуждены покупать дороже. Но в годовом исчислении найти полную альтернативу тем объемам, которые поставляются из Украины, очень сложно и точно очень дорого", – объяснил министр.

При этом он исключил возможность поставок украинского зерна за границу под видом зерна из соседних стран – в частности, из Румынии.

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"Нет, румынское зерно – не украинское. Это было достаточно четко урегулировано в 2023 году. На сегодняшний день ни в одной из соседних стран нет изменения происхождения, 100% нет. На экспорт идет румынское зерно. Действительно, в Румынии, Молдове, на юге Украины в этом году были благоприятные погодные условия и урожай выше среднего. И, соответственно, у румынских фермеров больше возможностей для экспорта", – говорит Высоцкий.

Он отметил, что в этом нет проблемы, поскольку румынских объемов недостаточно, чтобы заменить украинские в годовом исчислении.

"С возобновлением, пусть и с временной задержкой, украинского экспорта они вновь займут свою нишу. Просто распределение по годам изменится. Раньше доли могли быть равными в течение всего года, а сейчас доля Румынии будет больше, пока это зерно не закончится. Поэтому в этом нет ничего критического", – подытожил министр.

Ограничения украинского агроэкспорта – последние новости

Ранее глава Минагро Тарас Высоцкий сообщил, что из-за блокады черноморских портов экономическое состояние отрасли и положение фермеров сейчас хуже, чем в начале полномасштабного вторжения.

Августовский экспорт украинской сельхозпродукции может сократиться до 1,33 млн тонн. Этот показатель будет втрое меньше средних августовских объемов поставок в 2022–2025 годах, которые составляли 4,19 млн тонн.

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