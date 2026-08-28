Вакансии на производстве в Украине: где и сколько платят

Машинистам экскаватора готовы платить до 50 тысяч гривень.

В Украине выросли зарплаты у представителей производственных профессий – специалисты местами получают 50 000 гривень. Для сравнения: общая медианная зарплата по Украине составляет 30 500 грн, говорится в исследовании "OLX Работа", которое имеется в распоряжении УНИАН.

Отмечается, что наиболее заметно заработная плата в производственных профессиях выросла во Львовской (+42%), Хмельницкой (+33%) и Закарпатской (+31%) областях. В Киевской области и Киеве показатель вырос на +18% и +23% соответственно.

По вакансиям в сфере производства были зафиксированы следующие изменения по сравнению с июлем прошлого года:

Видео дня

упаковщик +39% – рост до 28 500 грн;

машинист экскаватора +25% - до 50 000 грн;

монтажник +25% - до 43 750 грн;

швея, портной +20% - до 27 000 грн;

конструктор, маляр +17% до - 35 000 грн;

сварщик +14% - до 40 000 грн;

электрик +14% - до 34 250 грн;

разнорабочий +10% - до 27 500 грн;

комплектовщик +9% - до 30 000 грн;

токарь +5% - до 31 500 грн.

Аналитики отмечают, что рост зарплат в производственном сегменте может свидетельствовать об усилении конкуренции работодателей за кадры. Заработная плата остается одним из ключевых факторов, влияющих на привлечение кандидатов. Бизнес постепенно пересматривает уровень оплаты, ведь для большинства производственных вакансий показатель за год превышает на 10%.

Где чаще всего ищут специалистов

По данным исследования, наиболее заметно количество объявлений в сфере выросло вв Киевской области – на 24%. Зато в самой столице показатель снизился на 12%. Рост на 23% зафиксировали в Закарпатской и на 18% – во Львовской области. Таким образом, эти три региона стали лидерами по росту спроса работодателей на работников в сфере производства и рабочих специальностей.

Положительная динамика наблюдалась в Житомирской (+7%), Ивано-Франковской (+6%), Черновицкой (+4%) и Николаевской (+4%) областях. В Тернопольской и Одесской областях рост количества объявлений составил 3%, а в Харьковской и Черкасской – 2%.

Зато существенное снижение спроса на специалистов в сфере производства и рабочих специальностей произошло в Херсонской области – на 53%. В Сумской области падение по сравнению с прошлым годом составило 25%, в Полтавской – 15%, в Ривненской и Винницкой – по 13%, а в Хмельницкой – 11%.

"Региональные изменения в уровне предложения свидетельствуют о том, что потребность в производственных кадрах не одинакова по стране. Иногда весомым фактором является ситуация с безопасностью, а также – концентрация предприятий. В областях, где бизнес сохраняет или развивает производство, конкуренция за специалистов становится более ощутимой", – отметили эксперты.

Работа в Украине – последние новости

По данным "OLX Работа", наибольшая конкуренция наблюдается в сфере "Реклама/дизайн/PR". В июле 2026 года на одно объявление приходилось почти 37 откликов.

Кроме того, сообщалось о заметном росте зарплат в агросфере. Медианная заработная плата в сфере сельского и лесного хозяйства составила 32 500 гривен, а в прошлом году она была на уровне 22 000 грн. То есть за год заработная плата увеличилась почти на 48%.

Вас также могут заинтересовать новости: