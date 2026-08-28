Как изменилась графика за 13 лет: блогер наглядно сравнил GTA 5 и GTA 6

Особенно сильно бросается в глаза плотность игрового мира.

На канале ElAnalistaDeBits появилось видео, в котором сравнивается качество графики GTA 5 и GTA 6. Первые сравнения уже демонстрируют заметный скачок в детализации персонажей, анимации, машинах, окружении, растительности и освещении.

Особенно сильно бросается в глаза плотность игрового мира: Вайс-Сити буквально заполнен прохожими, автомобилями и множеством мелких деталей, которые делают город гораздо более живым.

При этом само изображение стало более кинематографичной, а анимации, особенно мимика и движения тел, еще сильнее подчеркивают, что GTA VI действительно выглядит как тайтл нового поколения. Аналогичного мнения придерживаются и эксперты Digital Foundry: игра станет прорывной в плане визуала.

Видео дня

Важно и то, что показанные Rockstar кадры игрового процесса были записаны на обычной PS5. На Pro‑версии консоли игра будет выглядеть еще эффектнее и работать стабильнее.

Напомним, вчера вечером Rockstar провела большую презентацию GTA 6, где разработчики показали 30 минут геймплея. Играть будем за партнеров-преступников Джейсона и Люсию, концептуально вдохновлены историей Бонни и Клайда, а действие развернется в Вайс-Сити.

GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года только на PS5 и Xbox Series. Релиз на ПК разработчики пока не анонсировали. Предзаказы уже стартовали – в Украине самую дешевую версрию оценили в 3500 грн.

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