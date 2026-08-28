Названы самые продаваемые смартфоны 2026 года: весь топ-10 поделили два бренда

По традиции все первые места заняли смартфоны Apple.

Аналитическое агентство Counterpoint Researchs выпустило отчет по мировым продажам смартфонов – за второй квартал 2026 года, с апреля по июнь. Весь топ-10 оккупировали устройства Apple и Samsung.

Лидером рейтинга оказался базовый iPhone 17, на который пришлось 6% всех проданных смартфонов в мире. Второе и третье места также достались Apple – iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro соответственно. Также в десятку лучших попали iPhone 17e (6-е место) и iPhone 16 (10-е место).

Аналитики отмечают, что iPhone 17 остается в лидерах продаж благодаря сокращению технологического разрыва между базовой и Pro-версиями. При этом дорогие iPhone 17 Pro и 17 Pro Max продолжают пользоваться огромным спросом благодаря программам обмена старых устройств, скидкам и доступным вариантам рассрочки.

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Помимо Apple, в топ-10 попали только смартфоны Samsung. Galaxy S26 Ultra расположился на четвертой строчке, Galaxy A07 4G – на пятой, Galaxy A17 5G – на шестой, а Galaxy A17 4G – на восьмой. Базовая модель Galaxy S26 5G расположилась на 9-й строчке. Примечательно, что три из пяти моделей от Samsung – бюджетные смартфоны в самом нижнем ценовом сегменте.

В совокупности десять самых продаваемых моделей обеспечили более 25% всех продаж смартфонов в мире. Это на 2 процентных пункта больше, чем годом ранее. Продажи Apple выросли на 5% в годовом исчислении, несмотря на общее снижение рынка.

Apple подтвердила, что новый айфон покажут 9 сентября. iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые получат камеру с переменной диафрагмой, а размер Dynamic Island уменьшится около на 35% благодаря переносу инфракрасного проектора под экран

А в начале 2027 года состоится презентация флагманской линейки Samsung Galaxy S27. Ожидается выпуск сразу четырех моделей: Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra.

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