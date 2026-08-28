Путин уверен, что США измотаны войной с Ираном, – WP

Москва может попытаться воспользоваться истощением западных ресурсов и проверить пределы готовности США и НАТО реагировать на новые угрозы.

Президент России Владимир Путин считает, что США ослаблены из-за затянувшейся войны с Ираном. В Кремле якобы видят в этом возможность усилить давление на американские интересы и союзников в Европе. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на двух собеседников в американской разведке, осведомленных о ситуации.

Эти разведывательные оценки появились накануне секретной поездки директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. По словам одного из собеседников издания, глава американской разведки во время переговоров предупредил российскую сторону, что дальнейшее масштабное обострение войны против Украины будет иметь для Кремля обратный эффект.

Ретклифф прибыл в Москву во вторник на военно-транспортном самолете C-17A после остановки в Риге. По данным отслеживания, самолет покинул российскую столицу примерно через 8,5 часа после приземления.

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Глава ЦРУ встретился с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Сам Нарышкин подтвердил факт переговоров, заявив, что в них "не было ничего необычного".

В Кремле при этом сообщили, что Ретклифф не встречался с Путиным. ЦРУ и Белый дом отказались раскрывать детали поездки.

По словам источников, одним из ключевых сигналов Ретклиффа было предупреждение Москве: если Путин существенно усилит войну против Украины, это может, напротив, подтолкнуть Дональда Трампа к более тесному сотрудничеству с Владимиром Зеленским.

"Речь шла не столько о том, что Путин загнан в угол, поскольку его армия не смогла выйти из тупика на поле боя в Украине, сколько о том, что Россия оценивает нас как истощенных и неспособных вмешаться", – пояснил один из собеседников.

Война с Ираном истощает американский арсенал

Американские разведывательные оценки восприятия Россией военных возможностей США появились на фоне сообщений о сокращении запасов американского вооружения.

Речь идет, в частности, о дефиците боеприпасов и некоторых систем противовоздушной обороны, в числе которых комплексы Patriot. Также сокращаются запасы сложного наступательного оружия – крылатых ракет Tomahawk и ракетных систем, которые нужны и Украине.

По данным издания, США также потеряли около четверти беспилотников Reaper, которые используются для разведки и наведения ударов. Стоимость одного такого аппарата оценивается в 30–50 миллионов долларов.

Длительная кампания против Ирана вызывает беспокойство и среди американских союзников в Азии, которые опасаются, что сокращение запасов может повлиять на способность Вашингтона сдерживать Китай.

В то же время министр обороны США Пит Хегсет и другие представители администрации публично отрицают, что страна столкнулась с серьезной нехваткой боеприпасов. При этом Пентагон оказывает давление на оборонные компании, призывая их ускорить производство оружия.

Россия может проверить НАТО на прочность

На фоне войны в Украине Москва все активнее применяет гибридные методы против европейских стран. Речь идет о кибератаках, диверсиях, нарушениях воздушного пространства и использовании беспилотников.

Особую обеспокоенность выражают страны восточного фланга НАТО, в частности страны Балтии. Они опасаются, что Кремль может воспользоваться мнимой слабостью Запада для провокаций или ограниченных вторжений, чтобы проверить готовность Альянса к коллективному ответу.

В то же время Трамп на этой неделе заявил, что не ожидает нападения России на страны НАТО. "Он не собирается атаковать территорию НАТО", – сказал президент США.

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