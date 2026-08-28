Дроны СБУ 'минуснули' Ту-95МС в российском Энгельсе, – Зеленский

Именно такие самолеты наносят удары по Украине.

Бойцы Центра специальных операций "А" (ЦСО "Альфа") поразили в российском Энгельсе ракетоносец Ту-95МС. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Именно такие самолеты наносят удары по Украине. Спасибо за меткость всем нашим воинам! Это все ответ на их удары. Россияне должны почувствовать, что такое их война", – отметил он.

Также глава государства добавил, что за эти сутки воины наших Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области, расположенный на расстоянии 1000 километров от линии фронта.

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Обновлено в 13:00. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отметили, что 27 августа и в ночь на 28 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду военных целей противника.

Так, в районе Оленевки (Крым) была поражена радиолокационная станция "Небо-СВ", аппаратная РЛС "П-18" и мобильный комплекс средств связи противника. В районе Фрунзе (Крым) была поражена радиорелейная станция "Николаевка".

Кроме того, в Севастополе (Крым) подтверждено поражение учебного центра подготовки противника.

"Поражены и пункты управления БпЛА оккупантов в районах Успеновки Запорожской области и Курахового в Донецкой области, а также сосредоточение вооружения и военной техники противника в районе Красной Горы Донецкой области", - говорится в сообщении и отмечается, что степень нанесенного ущерба уточняется.

По результатам предварительных поражений подтверждено уничтожение 24 августа радиолокационной станции Каста в Караичево Ростовской области России.

Ракетоносец ТУ-95МС – что известно

Как сообщал УНИАН, по данным Главного управления разведки, один Ту-95МС способен нести до четырех ракет Х-101, а Ту-160 – до 12 ракет этого типа.

В ГУР подчеркнули, что, учитывая имеющееся количество самолетов в составе дальней авиации ВВС РФ, потеря даже одного самолета является существенной. Однако противник сохранил способность задействовать авиационный компонент для нанесения ракетных ударов по объектам на территории Украины.

После распада СССР противник пытается возобновить производство Ту-160, однако в настоящее время ОПК РФ способен лишь проводить их ремонт и модернизацию. К тому же, опасаясь ударов с нашей стороны, противник использует для базирования стратегической авиации удаленные от территории Украины аэродромы, в частности Украинка (Амурская область РФ) и Белая (Иркутская область). Для подготовки к нанесению ударов самолеты перебазируются на аэродромы "Энгельс-2" (Саратовская область) и "Оленья" (Мурманская область), откуда совершают вылеты к пусковым рубежам для нанесения ударов по Украине.

Кроме того, по данным разведки, у противника имеются: 600 ракет "Оникс"; 450 ракет "Калибр"; 400 ракет РМ-48У для комплексов С-400; около 130 ракет для "Искандера-М" по состоянию на 5 августа; 120 "Цирконов"; 100 ракет Х-101; по 50 ракет "Кинжал", а также северокорейских KN-23 и KN-24.

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