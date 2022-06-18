Военный эксперт убежден, что со стороны Беларуси есть реальная угроза в адрес Украины.

Беларусь продолжает медлить с вторжением в Украину, однако уже очевидно, что она готовится к войне.

Об этом в колонке для НВ написал военный эксперт Олег Жданов.

"Все те действия по подготовке к войне, которые осуществляет Лукашенко, не нужно воспринимать как пускание пыли в глаза Путину, к сожалению. Лукашенко повышает градус напряжения, и уже игнорировать и говорить, что эта игра — стопроцентно невозможно", - отметил эксперт.

Жданов убежден, что со стороны Беларуси есть реальная угроза в адрес Украины.

"Мы говорим о том, что Лукашенко, возможно, с одной стороны, продолжает оттягивать то время, когда нужно отдавать приказ на вторжение, но при этом Беларусь реально готовится к войне. Вот в этом основная угроза — они реально готовятся к началу войны", - отметил военный эксперт.

Война в Украине и поведение Беларуси:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию независимой украины.

25 февраля появилась информация о том, что Беларусь может ввести свои войска на территорию Украины.

С первого дня вторжения российские войска использовали территорию республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

10 мая начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич объявил о развертывании группировки сил Специальных Операций на границе с Украиной

23 мая стало известно о том, что Беларусь разворачивает на границе с Украиной дополнительные подразделения и ведет разведку.

24 мая Александр Лукашенко заявил о необходимости создать Южное оперативное командование, потому что испугался военного давления со стороны Польши, Литвы и Латвии.

3 июня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что белорусская армия получала приказ о нападении на Украине, но высшее военное командование его затормозило.

По состоянию на 5 июня Беларусь активно обустраивала позиции на границе с Украиной и проводила разведку.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях в случае вторжения с территории Беларуси.

17 июня Лукашенко пригрозил ударами по Киеву.

Вас также могут заинтересовать новости: