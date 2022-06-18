Беларусь продолжает медлить с вторжением в Украину, однако уже очевидно, что она готовится к войне.
Об этом в колонке для НВ написал военный эксперт Олег Жданов.
"Все те действия по подготовке к войне, которые осуществляет Лукашенко, не нужно воспринимать как пускание пыли в глаза Путину, к сожалению. Лукашенко повышает градус напряжения, и уже игнорировать и говорить, что эта игра — стопроцентно невозможно", - отметил эксперт.
Жданов убежден, что со стороны Беларуси есть реальная угроза в адрес Украины.
"Мы говорим о том, что Лукашенко, возможно, с одной стороны, продолжает оттягивать то время, когда нужно отдавать приказ на вторжение, но при этом Беларусь реально готовится к войне. Вот в этом основная угроза — они реально готовятся к началу войны", - отметил военный эксперт.
Война в Украине и поведение Беларуси:
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию независимой украины.
25 февраля появилась информация о том, что Беларусь может ввести свои войска на территорию Украины.
С первого дня вторжения российские войска использовали территорию республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам.
10 мая начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич объявил о развертывании группировки сил Специальных Операций на границе с Украиной
23 мая стало известно о том, что Беларусь разворачивает на границе с Украиной дополнительные подразделения и ведет разведку.
24 мая Александр Лукашенко заявил о необходимости создать Южное оперативное командование, потому что испугался военного давления со стороны Польши, Литвы и Латвии.
3 июня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что белорусская армия получала приказ о нападении на Украине, но высшее военное командование его затормозило.
По состоянию на 5 июня Беларусь активно обустраивала позиции на границе с Украиной и проводила разведку.
16 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях в случае вторжения с территории Беларуси.
17 июня Лукашенко пригрозил ударами по Киеву.
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