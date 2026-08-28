Новое озеро угрожает затопить Непал: спасательную операцию остановили

Гигантское озеро, сформировавшееся в результате наводнения в Непале, остановило операцию по спасению.

На границе Непала и Тибета возникла новая угроза после разрушительного наводнения: образовавшееся из-за оползня озеро начало переполняться. Спасательные работы временно приостановили, а жителей пострадавшего района Рисува в Непале предупредили о возможном новом подъеме уровня воды.

Как пишет The Guardian, китайские спасатели были вынуждены отойти в безопасную зону. Специалисты проводят воздушную съемку и моделирование озера. По последним данным, объем воды в нем увеличился примерно с 1,5–2 до 2,5 млн кубометров.

Спасатели продолжают поиски людей. В частности, около 100 человек оказались заблокированы в тоннеле гидроэлектростанции Trishuli 3A. Непальские военные уже смогли эвакуировать оттуда около 350 рабочих и местных жителей. Также армейские вертолеты доставляют пострадавших в Катманду для лечения.

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В Китае официальная информация о последствиях катастрофы остается ограниченной. Власти страны сообщили лишь о трех погибших в Тибете. При этом китайские СМИ заявили, что из опасной зоны уже эвакуировали сотни людей.

Спасательные операции осложняются разрушенными мостами и дорогами. Кроме того, специалисты опасаются, что переполнение образовавшегося озера может вызвать новый мощный поток воды в уже разрушенных районах.

Наводнение в Непале: подробности

Разрушительное наводнение произошло 26 августа после обвала льда и горных пород. Потоки грязи и воды уничтожили деревни, дороги и мосты, повредили электростанции и фактически прервали важный маршрут между Катманду и Лхасой.

Число подтвержденных погибших в Непале достигло 469 человек, еще более 1300 человек числятся пропавшими без вести в Непале и Тибете. Среди пропавших – сотни иностранцев, в том числе и 55 украинцев.

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