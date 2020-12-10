Во время нападения злоумышленник кричал "Аллах Акбар".

Во французском городе Боллен мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на полицейских, ранив их.

Во время нападения он кричал "Аллах Акбар", сообщает УП со ссылкой на BFM TV.

Отмечается, что полицейские прибыли на место инцидента после сообщения о мужчине, который вооружен двумя ножами.

Увидев правоохранителей, злоумышленник напал на них. Он смог пробить лезвием бронежилет одного из полицейских в районе живота и ранить двух других в ногу и руку.

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Издание отмечает, что у правоохранителей легкие травмы.

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Автор: УНИАН