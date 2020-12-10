Мужчина с ножами набросился на полицейских во Франции / REUTERS
Во французском городе Боллен мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на полицейских, ранив их.
Во время нападения он кричал "Аллах Акбар", сообщает УП со ссылкой на BFM TV.
Отмечается, что полицейские прибыли на место инцидента после сообщения о мужчине, который вооружен двумя ножами.
Увидев правоохранителей, злоумышленник напал на них. Он смог пробить лезвием бронежилет одного из полицейских в районе живота и ранить двух других в ногу и руку.
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Издание отмечает, что у правоохранителей легкие травмы.
Серия терактов в Европе: что предшествовало
- В октябре-ноябре в Австрии, Германии и Франции произошли четыре исламистских теракта, жертвами которых стали в общей сложности 10 человек.
- Все началось с того, что 16 октября во Франции 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрубил голову учителю Самюэлю Пати за то, что тот показывал в школе карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда как пример свободы слова. После этого президент страны Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Ряд исламских стран выразили свое недовольство риторикой Макрона.
- Позже произошло нападение на церковь в Ницце, который президент Макрон назвал терактом. Там террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли.
- После нападения в Ницце Макрон мобилизовал тысячи военных на охрану общественных объектов, в том числе церквей. Также во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.
- Также полицейские во французском Авиньоне застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом. Кроме того, в саудовском городе Джедда террорист с ножом напал на охранника консульства Франции.
- Кроме этого во французском городе Лион 31 октября мужчина устроил стрельбу возле греческой церкви. В результате ранения получил священник.
- Вечером 2 ноября в Вене началась стрельба в районе Зайтенштеттенгассе. Несколько преступников, вооруженных длинноствольным оружием, открыли огонь по людям, сидевшим в уличных кафе и ресторанах в последний вечер перед началом локдауна в Австрии из-за пандемии. В полиции заявили о шести разных местах, где была стрельба. Сначала было известно о трех погибших и не менее 15 раненых.
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