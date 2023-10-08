Отмечается, что израильские истребители ударили по оперативному штабу ХАМАС, который боевики использовали для осуществления ракетных атак.

Армия обороны Израиля раскрыли подробности о ряде авиаударов, нанесенных ими по сектору Газа за последние несколько часов.

Как пишет The Times of Israel, ЦАХАЛ утверждает, что нанес удар с беспилотника по ракетной установке боевиков и ликвидировал двух террористов, которые стояли рядом.

"Во время других ударов беспилотников была поражена террористическая группировка при попытке проникнуть в Израиль через пляж Зиким, а другая группировка была поражена при попытке проникновения из центральной части Газы", – говорится в материале.

Видео дня

Между тем отмечается, что израильские истребители ударили по оперативному штабу ХАМАС, который боевики использовали для осуществления ракетных атак. Также был поражен штаб, принадлежащий Исламскому джихаду, сообщает ЦАХАЛ.

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль: что надо знать

В субботу, 7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. Утром из сектора Газа по стране выпустили более 2 тысяч ракет, десятки боевиков прорвались в приграничные города Израиля. Много стран мира, среди которых США, Украина, Япония и другие, выразили свою поддержку Израилю в его праве на защиту. Тем временем Иран официально поддержал боевиков ХАМАС.

Известно, что в результате нападения погибли 250 человек, в то же время количество раненых – уже более 1500 человек. Также известно, что в Израиле могла погибнуть гражданка Украины, сообщил президент Зеленский.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС. Он также призвал жителей Газы убираться из города. Ранее израильский министр обороны Йоав Галлант подчеркнул, что Израиль "изменит лицо реальности в Газе на 50 лет вперед".