Накануне премьер Израиля пообещал, что армия страны немедленно задействует всю свою мощь.

В сети публикуют видео очевидцев, на котором запечатлена, как утверждается, колонна тяжелой бронетехники Израиля, которая движется в сторону сектора Газа. Отмечается, что в колонне израильские танки "Меркава".

Накануне этого министр обороны Израиля Йоав Галлант в своем обращении пригрозил террористической группировке ХАМАС:

"Она (группировка) не различала женщин, детей и стариков, она несла вред всем. (ХАМАС) вскоре поймет, что совершил серьезную ошибку, и заплатит цену".

Он добавил, что Израиль "изменит лицо реальности в Газе на 50 лет вперед".

Нападение ХАМАС на Израиль - заявление Нетаньяху

Пригрозил боевикам и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Он пообещал, что Армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь:

"Мы выиграем эту войну, но цена будет высокой. То, что произошло сегодня, раньше никогда не видели в Израиле, и я позабочусь о том, чтобы это не повторилось. Все правительство стоит за этим решением. ЦАХАЛ немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить возможности ХАМАС. Мы забьем их до смерти, мы отомстим им за черный день, который они нанесли государству Израиль и его гражданам".

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