В то же время он призвал жителей Газы покинуть город.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС.

Об этом пишет Haaretz. В субботнем заявлении для СМИ он подчеркнул, что ХАМАС начал "жестокую и злую войну".

"Мы выиграем эту войну, но цена будет высокой. То, что произошло сегодня, раньше никогда не видели в Израиле, и я позабочусь о том, чтобы это не повторилось. Все правительство стоит за этим решением. ЦАХАЛ немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить возможности ХАМАС. Мы забьем их до смерти, мы отомстим им за черный день, который они нанесли государству Израиль и его гражданам. Эта война займет время, она будет тяжелой, впереди нас ждут тяжелые дни", – подчеркнул он.

Видео дня

В то же время он призвал жителей Газы "убраться вон сейчас, потому что мы будем действовать везде с полной силой", сообщает The Times of Israel.

Тем временем, как отмечает Haaretz, представитель израильских военных заявил, что армия восстановила контроль над большинством общин, граничащих с Газой, куда проникли боевики ХАМАС и Исламского джихада.

В перечень входят Сдерот, Софа, Керем Шалом, Нирим, Назив Хатхара, Нир Оз, форпост Нахаль Оз, Хулит, Нир Ам, Нир Ицхак, Беэр-Шева, Сде Йемен, Маген и Урим.

В то же время в Сети распространяются видео, на которых видно переброску военной техники на юг Израиля.

Нападение ХАМАС на Израиль: что известно

7 октября 2023 года боевики группировки ХАМАС атаковали Израиль, нанеся по нему массированный ракетный удар из Сектора Газа. Было выпущено более 2 тысяч ракет. Также боевики прорвались на территорию нескольких общин, граничащих с Газой – есть сообщения об убитых военных и мирных жителях, многих людей боевики взяли в заложники.

По официальным данным, число погибших в Израиле достигло 250 человек, власти считают, что это число будет расти. Между тем число раненых стремительно приближается к 1500 человек, почти 20 пострадавших в критическом состоянии.

Вечером президент Зеленский сообщил, что есть информация о возможной гибель в Израиле гражданки Украины – она сейчас проверяется. Также ищут еще двух украинцев.

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