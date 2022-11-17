42-летнего гражданина Китая задержали в Бельгии в 2018 году после расследования ФБР.

В среду, 16 ноября 2022 года, федеральный суд США в Цинциннати вынес приговор гражданину Китая Сю Яньцзюню, который занимался шпионажем. Мужчину приговорили к 20 годам заключения.

Как сообщает Министерство юстиции США, 5 ноября 2021 года федеральные присяжные в Цинциннати признали китайца виновным в сговоре с целью экономического шпионажа, сговоре с целью кражи коммерческой тайны, попытке экономического шпионажа и попытке кражи коммерческой тайны нескольких авиационных и аэрокосмических компаний США.

Прокуратура требовала суд лишить мужчину свободы на 25 лет. Таким образом этот случай хотели сделать предостережением для других потенциальных злоумышленников. Однако защитники гражданина Китая заявили, что такой приговор является жестче тех, что выносились другим людям за аналогичные преступления.

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Известно, что 42-летнего гражданина Китая задержали в Бельгии в 2018 году после расследования ФБР. Начиная по крайней мере с декабря 2013 года, он работал над похищением коммерческой тайны предприятий в Соединенных Штатах и за рубежом. Речь шла о тех компаниях, которые признаны лидерами в области авиации.

В американском Минюсте отмечают, что все это он делал от имени правительства Китайской Народной Республики. В то же время еще в 2021 году Министерство иностранных дел Китая назвало обвинения против Сю "чистой выдумкой".

Борьба со шпионами

В Германии возросла активность иностранных разведок, в том числе российских и китайских. Глава Службы военной контрразведки Германии Мартина Розенберг отметила, что активность иностранных шпионов на территории Германии была высокой еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Кроме того, бывший охранник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Баллантайн Смит признал себя виновным в шпионаже в пользу России в период работы в Германии.

Ранее сообщалось, что Федеральное правительство выдало въездную визу в Германию подозреваемому в шпионаже в пользу России. Внутренняя проверка установила, что предупреждение в отношении этого лица было пропущено из-за ошибки. Визу в конце концов признали недействительной.

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