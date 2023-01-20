Россияне уже несколько недель провоцируют американскую береговую охрану.

Российский военный корабль уже несколько недель дежурит возле Гавайских островов, где расположена главная военно-морская база Тихоокеанского флота США. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что, согласно международным правилам, военные корабли имеют право свободно проходить через исключительную экономическую зону других стран. Однако в данном случае Береговая охрана США подозревает, что российский корабль находится рядом с островами в шпионских целях.

"Я не могу сказать, почему русские отправляют корабль именно сейчас", — заявил представитель министерства обороны США.

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Американские пограничники отмечают, что пока россияне не предпринимали никаких опасных действий.

Российский флот вблизи Украины

Россия использует военный флот для поддержки своей захватнической войны против Украины. По состоянию на 19 января в Черном море находилось 11 российских кораблей, из которых шесть ракетоносителей с суммарным залпом до 40 ракет

Накануне массированной атаки 14 января в Черном море также регистрировалась подозрительная активность российского флота в Черном море.

При этом россияне держат большую эскадру в Средиземном море. Однако из-за закрытия Босфора для российских военных кораблей, они не могут войти в Черное море.

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