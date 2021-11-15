Нелегалы уже разобрали часть ограждения на белорусской стороне

Огромная толпа мигрантов пытается штурмовать границу Польши на КПП Брузги-Кузница. Сотни людей начали разбирать заграждение.

Об этом сообщает пресс-служба пограничной службы Польши.

15 ноября колонна нелегалов в сопровождении белорусских силовиков двинулась из стихийного лагеря к границе. Толпа растянулась почти на километр.

Часть людей попыталась сломать ограждение из колючей проволоки на польской границе. Перед этим они сломали ограждение со стороны Беларуси, были слышны выстрелы. У многих нелегалов в руках палки. Кроме того, часть людей на КПП утроили своеобразную сидячую забастовку.

При этом польские военные выстроили кордон, подтянули водометы и вертолет. Каких-либо активных мер пока не предпринимают

По словам официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского, белорусские силовики обеспечивают безопасность и порядок.

В свою очередь заместитель главы Министерства внутренних дел Польши Мацей Васик сообщил в Twitter о тысячах мигрантов, которые идут к границе и заверил, что польские службы готовы к любому сценарию.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Также эти страны усилили охрану своих границ, в частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем, Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС – так Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

В ЕС заявили, что готовы изучить возможность введения новых санкций в ответ на миграционную гибридную атаку Лукашенко.

14 ноября в Пограничной службе Польши заявили, что белорусская сторона готовится к масштабному прорыву границы.

Автор: Анастасия Горбачева