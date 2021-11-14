По словам Пограничной службы Польши, в воскресенье белорусские спецслужбы готовят массовый прорыв польской границы, к которой прибывает все больше вооруженных силовиков.

Белорусская сторона сегодня готовится к масштабной попытке пересечения границы Польши.

Об этом в воскресенье сообщили в Пограничной службе Польши, сообщает Польское Радио.

Отмечается, что все больше групп вооруженных функционеров прибывает в район лагеря в Кузьнице, а мигранты получают от белорусских служб, среди прочего, газ.

"После "спокойной" ночи в окрестностях лагеря в Кузьнице мы сейчас наблюдаем, что к этому месту прибывает все больше групп вооруженных функционеров белорусских служб. Замечаем движение среди мигрантов. Также есть фургон телевизионного вещания", – сообщили польские пограничники.

Также добавлено, что некоторые палатки исчезли из лагеря, а "иностранцы получают инструкции, оборудование и газ" от белорусских служб.

"Видно, что белорусская сторона сегодня готовится к большой попытке пересечения границы. Наши силы готовы действовать", - сказано в сообщении.

В свою очередь, спикер министра-координатора спецслужб Станислав Жарин сообщил в Twitter, что "со стороны Беларуси на границе с Польшей ежесекундно появляются люди, которые обостряют ситуацию". "Этот человек стрелял в воздух, а затем пытался повредить польскую границу заграждения", – написал он, добавив фотографию мужчины в форме.

Также в воскресенье Министерство национальной обороны проинформировало, что в районе села Шудзялово белорусские функционеры забросали камнями польских солдат. Никто не пострадал.

Станислав Жарин также сообщил о транспортировке строительных обломков и камней с белорусских строительных заводов к границе с Польшей, которые должны использоваться против польских офицеров и солдат.

Отмечается, что с начала года польские пограничники зарегистрировали более 33 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из которых почти 17,3 тыс. в октябре, почти 7,7 тыс. в сентябре и свыше 3,5 тыс. в августе.

Напомним, к середине следующего года на границе с Беларусью должны возвести стальной забор с колючей проволокой и электронными устройствами. Заграждение вдоль границы с Беларусью построят на отрезке 180 км в Подляском воеводстве. Река Буг является естественным препятствием в Люблинском воеводстве. Всего забора составит 5,5 м. Вдоль границы будут установлены датчики движения, а также дневные и ночные камеры.

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Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Также эти страны усилили охрану своих границ, в частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем, Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС – так Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

В ЕС заявили, что готовы изучить возможность введения новых санкций в ответ на миграционную гибридную атаку Лукашенко.

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Автор: Леся Лещенко