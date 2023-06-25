России было бы лучше решать собственные проблемы, отметил министр обороны Украины.

Министры обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили ситуацию в России и контрнаступление Вооруженных сил Украины.

"Имел телефонный разговор с моим другом и коллегой министром обороны США Ллойдом Остином III. Мы говорили о последних событиях в России. Мы согласны с тем, что российские власти слабы и что вывод российских войск из Украины является лучшим выбором для Кремля. России было бы лучше решать собственные проблемы", - написал Резников в Twitter.

Также, по его словам, во время разговора было обсуждено контрнаступление украинской армии и дальнейшие шаги в укреплении Сил обороны. "Все движется в правильном направлении. Украина одержит победу", - резюмировал украинский министр.

Видео дня

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня в интервью американскому телеканалу Fox News министр Резников назвал "своего рода подготовительной операцией" наступательные действия украинской армии.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский также заявлял, что основные силы наступательного резерва еще не были введены в бой.

При этом, 19 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в частности на Бердянском и Мелитопольском направлениях за две недели уже деоккупировали 8 населенных пукнтов, в целом подразделения ВСУ на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв км.

На востоке, по информации представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня, украинским военным под Красногоровкой Донецкой области удалось освободить несколько позиций, которые находились под российской оккупацией с 2014 года.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сегодня подтвердила, что восточная группировка ВСУ начала наступление одновременно на нескольких направлениях.

При этом в России состоялся "пригожинский мятеж", который, по словам экспертов, показал, что глава Кремля Путин не способен обеспечить внутреннюю безопасность.

Вас также могут заинтересовать новости: