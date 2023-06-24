На Таврическом направлении украинские войска имеют продвижение вперед.

Вооруженные силы Украины возле Красногоровки завладели несколькими позициями, которые российские оккупанты удерживали с 2014 года.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Отвечая на вопрос о наступательных успехах ВСУ в районе Марьинки, а именно возле Красногоровки, он отметил: "Под Красногоровкой наши штурмовые подразделения в результате хорошо спланированного контрвыпада завладели несколькими позициями, которые удерживались с 2014 года. Это уже так называемая территория "ДНР", под самым Донецком".

В то же время, по его словам, эта новость "опоздала на неделю, здесь понятны определенные тактические соображения".

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"Действительно, под Красногоровкой овладели несколькими позициями в результате хорошо подготовленного штурма... осуществили разминирование определенных участков. Наши штурмовые подразделения продвинулись вперед довольно неожиданно для врага. И в течение недели враг принимает все меры, чтобы выбить нас с этих позиций. Ежедневно штурмы здесь, тяжелые обстрелы. Но все напрасно", - рассказал спикер.

Он отметил, что такие успехи ВСУ деморализуют врага. Шершень добавил, что на Таврическом направлении "есть продвижение вперед". "Закрепляемся, разминируемся. Успехи ощутимые. Впрочем, о результатах рассказывать еще рано. Мгновенно и сразу их не будет. Потому что ищем варианты эффективного продолжения наступательных действий", - сказал он.

За минувшие сутки на этом направлении были уничтожены 104 оккупанта, 202 ранены и двое взяты в плен. Также уничтожено было 34 единицы вооружения и военной техники.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили более 1 тысячи 230 огневых задач...", - рассказал Шершень.

В то же время захватчики пытались провести наступательные операции в окрестностях Авдеевки, но успеха не имели. Также они наступали на окраинах Марьинки, но получили отпор и отошли. Кроме того, враг провел неудачное наступление в сторону населенных пунктов Угледар и Золотая Нива.

Ситуация на фронтах в Украине - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 24 июня, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отметил, что враг сосредотачивает свои основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток там произошло по меньшей мере 28 боевых столкновений.

На Лиманском направлении российские оккупанты совершили бесполезные наступательные действия в направлениях Веселого и южнее Дубравы. На Авдеевском направлении они проводили так же бесполезные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. На Марьинском направлении захватчики проводили наступательные действия в районе Марьинки, но успеха не имели.

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