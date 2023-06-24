Боевые действия могут быть непредсказуемыми, подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Штатов.

Российские захватчики готовились к контрнаступлению Вооруженных сил Украины, кое-где противник создал линии обороны, которые имеют три ряда.

Американская сторона будет сосредотачиваться на том, чтобы украинцы в конце концов добились успеха, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США (орган госуправления при президенте Штатов) Джон Кирби в пятницу, 23 июня, пишет "Европейская правда", ссылаясь на сведения своего корреспондента.

Кирби отметил, что противник развивается. Он добавил, что РФ готовилась к наступательным действиям ВСУ, в частности, закрывала проблемные участки своими прихвостнями.

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"Мы сосредоточены на том, чтобы гарантировать, что Вооруженные силы Украины имеют все, чтобы достичь успеха... Мы все должны признать, что боевые действия могут быть непредсказуемыми, и иногда планы не всегда идут так, как ожидалось... Мы будем сосредотачиваться на том, чтобы они в конце концов достигли успеха", - подчеркнули в Белом доме.

Украинское контрнаступление - новости, которые стоит знать

В июне защитники Украины освободили от россиян уже восемь населенных пунктов. Сообщалось, что наши защитники и защитницы двигались вперед на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Утром 24 июня Генштаб ВСУ сообщил, что противники обороняются на Херсонском и Запорожском направлениях.

23 июня немецкий таблоид Bild писал, что якобы, если контрнаступление украинцев не будет успешным, то американские власти могут заставлять Киев вести переговоры.

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