МИинистр признал, что россияне выстроили хорошие оборонительные рубежи.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал "своего рода подготовительной операцией" стартовавшее в начале июня контрнаступление ВСУ.

В интервью американскому телеканалу Fox News он признал, что российские оккупанты выстроили хорошие оборонительные рубежи, и то, что ожидания результата от контрнаступления были завышены.

Вместе с тем министр выразил уверенность, что как только контрнаступление будет полностью запущено, оно будет успешным, и Украина станет еще "на один шаг ближе к победе".

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Кроме того, Резников добавил, что в ходе боев есть "разные обстоятельства и разные препятствия", и что Украина очень осторожна, когда подвергает опасности своих храбрых и целеустремленных бойцов: "Мы пытаемся сохранить их жизни".

Контрнаступление ВСУ - актуальные новости

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что россияне готовились к контрнаступлению ВСУ, кое-где противник создал линии обороны, которые имеют три ряда. Он отметил, что американская сторона будет сосредотачиваться на том, чтобы украинцы в конце концов добились успеха.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что основные силы наступательного резерва еще не были введены в бой.