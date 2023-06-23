Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что основные силы наступательного резерва еще не были введены в бой.
Он призвал набраться терпения. "Все хотят мгновенно и сразу добиться большой победы. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет какое-то время, потому что с каждой стороны сосредоточено много сил, много техники и много искусственных препятствий", - сказал он в интервью The Guardian.
"Хочу сказать, что наши основные силы еще не участвовали в боях, а мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника. Все еще впереди", - добавил командующий.
Генерал рассказал, что в Серебрянском лесу под Бахмутом шли ожесточенные бои после переброски Россией ключевых сил с юга. "Россияне пытаются перехватить инициативу. Так что ситуация действительно сложная", - сказал он о ситуации на востоке.
Сырский призвал не недооценивать врага, поскольку оккупанты предвидели и продолжают предугадывать наиболее опасные направления движений ВСУ. Они строят там прочную оборону, которую довольно трудно пробить. При этом генерал уверен, что украинские силы найдут лазейку и воспользуются ею.
Также Сырский прокомментировал тот факт, что российская армия превосходит украинскую в численности. "Я никогда не воевал против меньшего количества врагов, они всегда превосходили нас численностью", - сказал он, добавив, что не стал бы без нужды подвергать жизни украинцев опасности.
Контрнаступление Украины: что известно
Напомним, что в начале июня в России заявили, что Украина якобы начала полномасштабное контрнаступление.
В Украине заявляли, что контрнаступление - это комплекс действий и событий, которые не происходят после "перерезания красной ленточки". Украинцев призывали соблюдать информационную тишину и не верить российской пропаганде.
Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя темпы продвжения ВСУ, призвал не "подталкивать" их. Он объяснил, что Украина, в отличие от РФ, не использует тактику мясорубки, чтобы добиться своих целей на фронте.
19 июня Министерство обороны сообщило, что защитникам Украины удалось освободить восемь населенных пунктов.