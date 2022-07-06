Женщины против того, чтобы их сыновей отправляли на смерть.

Союз матерей в Беларуси начал акцию против войны. Женщины незаметно кладут игрушки на видные места, дополняя их письменными посланиями.

Об этом сообщается на Telegram-канале Союза матерей.

В Беларуси продолжают преследовать людей, которые выступают против войны в Украине. Поэтому организация выбрала безопасный способ протеста.

"Матери Беларуси против войны! Чтобы показать это, они кладут игрушки своих детей там, где увидят люди, и пишут, что они думают о войне... В Беларуси продолжается жестокая борьба с любым несогласием. Тех, кто осмеливается хоть слово сказать против власти, увольняют, избивают и даже могут приговорить к смертной казни. Поэтому женщины, которые решились на эту удивительную акцию, – для нас пример" - отмечается в посте.

На одном из посланий матери подчеркнули, что война негативно влияет и на тех, кто выжил.

"Мой слоненок, мой любимый котик, мой сынок. Твоя мама не позволит лишить тебя жизни. Мы против войны! Пусть сыновья Луки идут под бомбы", - написала другая женщина на беларусском.

В организации добавили, что главное - безопасность протестующих. Там напомнили, что игрушки нужно оставлять незаметно, а фотографии после отправки - сразу удалять.

Как ранее сообщал УНИАН, в Беларуси студентка попала в тюрьму за то, что сделала репост публикации в соцсетях, содержание которого - осуждение российской агрессии. Девушка, по имени Данута Передняя, получила 6,5 лет лишения свободы.

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