Вероятной причиной этого стал беспилотник, который залетел на территорию Молдовы.

Республика Молдова закрыла свое воздушное пространство. Как сообщает информационное агентство Moldova Liberă полеты над территорией соседней к Украине страны будут недоступны до 16:00 по тамошнему времени (часовой пояс одинаковый с Киевом).

Причиной такого решения Кишинева может быть неизвестный разведывательный дрон, который пересек границу со стороны непризнанного Приднестровья. Официально подтверждения этой информации пока нет.

AirMoldova на своей странице в Facebook подтвердила закрытие воздушного пространства. Также стало известно, что из-за этого инцидента в расписании рейсов будут изменения.

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"Уважаемые пассажиры, тех, кто в аэропорту, на борту или собирается лететь сегодня, пожалуйста, храните спокойствие и следите за информационными панелями в аэропорту онлайн на www.airmoldova.md и www.airport.md",- говорится в обращении компании.

Кроме этого Liberă Moldova сообщает о том, что рейсы, которые должны были прибыть в Кишинев, осуществят свою посадку в румынском городе Яссы, что неподалеку от границы с Молдовой. Полеты из Молдовы пока задержаны.

Молдова: что известно о ситуации у соседки Украины из последних новостей

Россия готовила государственный переворот в Молдове. Об этом сообщила президент Молдовы Майя Санду, а также глава СНБО Украины Алексей Данилов.

Недавно правительство Молдовы ушло в отставку.

Во время российских обстрелов 10 февраля одна из ракет залетела в воздушное пространство Молдовы.

7 февраля стало известно, что Украина начала импорт газа через Молдову.

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