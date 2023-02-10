Глава правительства пробыла в должности 1,5 года.

Наталья Гаврилица 10 февраля объявила, что уходит с должности премьер-министра Молдовы.

Как пишет NewsMaker, об этом она сообщила на брифинге. Глава правительства перечислила достижения своего Кабмина, как получение Молдовой статуса кандидата на членство в ЕС, и отметила, что ее работа пришлась на период кризиса.

"После полутора лет в должности я объявляю о своей отставке. ... Я ухожу с чувством исполненного долга и спокойным сердцем. Дорогие граждане, призываю вас оставаться солидарными, чтобы превратить Молдову в европейское государство", – подчеркнула она.

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Гаврилица также заявила, что ее правительство не получало должной поддержки.

"Если бы у правительства Молдовы было бы дома столько же поддержки, сколько в ЕС, в Брюсселе, мы бы добились большего", — заявила премьер.

Президент Майя Санду сообщила, что приняла к сведению отставку премьер-министра, поблагодарила главу правительства за работу. Санду пообещала предложить кандидата на эту должность после консультаций с парламентскими фракциями. Позднее 10 февраля ожидается брифинг по итогам консультаций.

Правительство Натальи Гаврилицы

Президент Майя Санду назначила Наталью Гаврилицу премьер-министром 30 июля 2021 года. Правительство, возглавляемое Гаврилицей, принесло присягу 6 августа 2021 года. За это время Кабинет министров значительно расширился – ранее министров было 9, стало 13.

Ранее Гаврилица занимала должность министра финансов (с 8 июня 2019 года до 14 ноября 2019 года) в правительстве Майи Санду. Также Гаврилица является вице-президентом партии "Действие и Солидарность", которую основала Санду, и была депутатом парламента Молдовы XI созыва.

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