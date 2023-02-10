Наталья Гаврилица 10 февраля объявила, что уходит с должности премьер-министра Молдовы.
Как пишет NewsMaker, об этом она сообщила на брифинге. Глава правительства перечислила достижения своего Кабмина, как получение Молдовой статуса кандидата на членство в ЕС, и отметила, что ее работа пришлась на период кризиса.
"После полутора лет в должности я объявляю о своей отставке. ... Я ухожу с чувством исполненного долга и спокойным сердцем. Дорогие граждане, призываю вас оставаться солидарными, чтобы превратить Молдову в европейское государство", – подчеркнула она.
Гаврилица также заявила, что ее правительство не получало должной поддержки.
"Если бы у правительства Молдовы было бы дома столько же поддержки, сколько в ЕС, в Брюсселе, мы бы добились большего", — заявила премьер.
Президент Майя Санду сообщила, что приняла к сведению отставку премьер-министра, поблагодарила главу правительства за работу. Санду пообещала предложить кандидата на эту должность после консультаций с парламентскими фракциями. Позднее 10 февраля ожидается брифинг по итогам консультаций.
Правительство Натальи Гаврилицы
Президент Майя Санду назначила Наталью Гаврилицу премьер-министром 30 июля 2021 года. Правительство, возглавляемое Гаврилицей, принесло присягу 6 августа 2021 года. За это время Кабинет министров значительно расширился – ранее министров было 9, стало 13.
Ранее Гаврилица занимала должность министра финансов (с 8 июня 2019 года до 14 ноября 2019 года) в правительстве Майи Санду. Также Гаврилица является вице-президентом партии "Действие и Солидарность", которую основала Санду, и была депутатом парламента Молдовы XI созыва.