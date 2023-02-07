Топливо физически не пересекает границу, а стороны осуществляют взаимозачет.

Украина начала транспортировать газ из Европы через Молдову с последующей закачкой его в украинские хранилища.

Как сообщает ООО "Оператор ГТС Украины" речь идет о виртуальном реверсе. Операторы осуществляют физическую транспортировку только в одном направлении, а в другом – газ транспортируется с использованием виртуального реверса (или backhaul).

В этом случае топливо физически не пересекает границу, а стороны осуществляют взаимозачет.

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"Оператор ГТС Украины совместно с Укртрансгазом продолжают предоставлять трейдерам услуги short haul и "таможенный склад". Мы предлагаем нашим партнерам кооперацию, которая укрепит энергетический рынок Европы и будет способствовать дальнейшей интеграции Украины", – добавил и.о. гендиректора ОГТСУ Павел Станчак.

Украина имеет возможность производить виртуальный реверс со всеми операторами ГТС сопредельных стран Европы. Ключевой предпосылкой для этого является наличие в системе ресурса.

Война в Украине и ситуация с газом:

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. 1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

20 декабря 2022 года в России взорвался трубопровод с экспортным газом в Западную Европу через Украину.

23 декабря 2022 года появилсь информация о том, что Россия может остановить транзит газа в Европу в любой момент.

По состоянию на 4 января 2023 года транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума.

3 февраля 2023 года "Газпром" изменил объем транзита газа через Украину.

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