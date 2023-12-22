Как минимум, Берлин мог бы отказать им в предоставлении убежища и начислении пособий.

Немецкой оппозиции понравилась идея отправить на фронт подлежащих мобилизации беженцев из Украины. Соответствующее заявление в комментарии Spiegel сделал депутат Бундестага из партии ХДС Родерих Кизеветтер.

По его словам, сейчас в Германии проживает около 200 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которых не хватает на фронте в Украине. Кизеветтер считает необходимым лишать таких украинцев социальных выплат и отказывать им в предоставлении убежища.

"Это также вопрос справедливости по отношению к сражающимся солдатам и их семьям. Конечно, эти украинцы смогут затем пытаться подать заявление на убежище. Но у нас нет обязательств автоматически предоставлять им убежище. Германия также могла бы, например, приостановить выплату пособий для этой группы", – сказал он.

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Силам обороны нужны уехавшие из страны мужчины

Как писал УНИАН, на днях министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Welt TV, Bild и Politico заявил, что украинские мужчины, уехавшие в Европу, но пригодные к военной службе, должны вернуться домой и отправиться на фронт. Тех, кто ослушается, ждут определенные санкции.

Эти слова вызвали определенный резонанс, в том числе в Германии. В немецком правительстве даже заявили, что бежавших от войны мужчин Украине не отдадут.

И пока в пресс-службе Минобороны Украины уверяют, что Умерова не так и поняли и журналисты снова все напутали, в Верховной Раде не скрывают, что украинское государство действительно намерено призвать на военную службу мужчин-беженцев, а тех, кто будет уклоняться – накажут.

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