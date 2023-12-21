В министерстве отмечают, что люди должны добровольно возвращаться из Германии и идти на фронт.

На повестке дня в Министерстве обороны сейчас нет вопроса о механизме наказания или юридического давления на тех военнообязанных, которые находятся за пределами Украины. Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации МОУ в ответ на вопрос относительно якобы заявления министра обороны Рустема Умерова о планах мобилизовать украинцев, живущих за границей.

"Министр призывает присоединяться к Вооруженным силам всех граждан Украины, где бы они ни находились. От того, что кто-то не получил повестку, угроза Украине не уменьшается", - отметили в министерстве.

В МОУ добавили, что это касается и тех украинцев, которые находятся за границей, ведь страна продолжает нуждаться в приобщении всех граждан, которые могут присоединиться к войску.

Видео дня

"Если вопрос о механизме наказания или юридического давления на тех, кто за пределами Украины, то сейчас на повестке дня этого нет. Задач, касающихся рекрутинга, улучшения механизма мобилизации, улучшения системы подготовки и т.д. - Более, чем достаточно", - отмечают в МОУ.

В министерстве также добавили, что повестка - это лишь формальное сообщение гражданину, что он нужен государству для защиты. "С этой точки зрения странно ждать личного приглашения под конец второго года полномасштабного нашествия. Слышали о войне в Украине? Так считайте, что вас приглашены", - отмечают в Министерстве обороны.

Кроме того, в комментарии "Бабелю" начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк пояснил, что Bild сместил акцент в своей резонансной публикации. Министр в целом говорил журналистам о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к войску. В то же время никаких обсуждений механизмов призыва в ряды ВСУ из-за границы на повестке дня нет.

Резонансная публикация западных СМИ

Ранее Умеров в интервью Welt TV, Bild и Politico рассказал, что будет с мужчинами, уехавшими за границу во время войны. Он считает, что все мужчины, проживающие в Германии и пригодные к военной службе, должны пополнить ряды украинской армии. Тех, кто ослушается, ждут санкции.

По его словам, военнообязанных граждан Украины, которые живут в Германии или в других странах, попросят явиться в призывные пункты. Это приглашение предназначено для мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

Умеров добавил, что все еще обсуждается, что произойдет, если они не придут добровольно.

Министр обороны Украины также отметил, что справедливость важна. В будущем призывникам должно быть заранее понятно, как их будут обучать и оснащать, где и когда они будут служить и когда их уволят. Несмотря на запрет, многие украинские мужчины бежали за границу, чтобы избежать призыва в армию.

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