Температурные показатели воды бьют рекорды уже шестой год подряд.

Мировой океан стал жарче, чем когда-либо прежде, продолжая шестой год подряд бить рекорды температуры.

К такому выводу ученые пришли, основываясь на последних данных поступавших включительно до 2021 года, сообщает издание EurekAlert. Последний отчет, подготовленный 23 исследователями из 14 институтов, был опубликован 11 января 2022 года в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

"Теплосодержание океана неуклонно растет во всем мире, и это является основным показателем антропогенного изменения климата", — сказал автор статьи Кевин Тренберт, ученый Национального центра атмосферных исследований в Колорадо. "В этом последнем отчете мы обновили наблюдения за океаном до 2021 года, а также пересмотрели и переработали более ранние данные".

Читайте такжеУникальную глубоководную рыбу обнаружили в США: таких встречали всего три десятка (фото)За последний год исследователи обнаружили, что верхние 2000 метров во всех океанах поглотили на 14 зеттаджоулей больше, чем в 2020 году, что в 145 раз превышает мировое производство электроэнергии в 2020 году. Для контекста: вся энергия, которую люди используют во всем мире за один год составляет примерно половину зеттаджоуля.

"Помимо поглощения тепла, в настоящее время океан поглощает от 20 до 30% выбросов углекислого газа человеком, что приводит к окислению океана; однако потепление океана снижает эффективность поглощения углерода океаном и оставляет больше углекислого газа в воздухе", — сказал Лицзин Ченг, ведущий автор статьи и доцент Международного центра наук о климате и окружающей среде в IAP CAS. "Мониторинг и понимание связи тепла и углерода в будущем важны для отслеживания целей по смягчению последствий изменения климата".

По словам Ченга, региональный анализ показывает, что сильное и значительное потепление океана с конца 1950-х годов происходит повсеместно.

"С помощью модельных экспериментов наше исследование показывает, что характер потепления океана является результатом связанных с деятельностью человека изменений в составе атмосферы", — сказал Ченг. "По мере того, как океаны нагреваются, вода расширяется, а уровень моря повышается. Более теплые океаны также перегружают погодные системы, создавая более сильные штормы и ураганы, а также увеличивая количество осадков и риск наводнений".

"Океаны поглощают большую часть тепла от выбросов углекислого газа человеком", — отметил также автор статьи Майкл Манн, заслуженный профессор атмосферных наук Университета штата Пенсильвания.

По его словам, пока человечество не достигнет показателя нулевых выбросов, этот нагрев будет продолжаться, а рекорды содержания тепла в океане только повышаться.

Напомним, последние семь лет на Земле стали самыми жаркими за всю историю наблюдений, а 2021 год занял в этом списке пятое место.

Прошлый год отметился несколькими волнами экстремальных явлений. А все потому, что нагревание планеты ведет к сбоям в устоявшейся системе охлаждения и циркуляции воды и воздуха. Учащаются засухи, морозы, ураганы, лесные пожары и наводнения.

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