Прошлый год отметился несколькими волнами экстремальных климатических явлений.

Последние семь лет на Земле стали самыми жаркими за всю историю наблюдений, а 2021 год занял в этом списке пятое место.

Об этом сообщили в Службе по изменению климата европейской программы наблюдений за планетой Copernicus, пишут Европейская правда и BBC.

Средняя температура воздуха в 2021-м была на 1,1-1,2°C выше показателей доиндустриального уровня в 1850-1900 годах.

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Прошлый год отметился несколькими волнами экстремальных явлений. А все потому, что нагревание планеты ведет к сбоям в устоявшейся системе охлаждения и циркуляции воды и воздуха. Учащаются засухи, морозы, ураганы, лесные пожары и наводнения.

Так, первые пять месяцев были существенно холоднее, чем в последние годы, но по показателям с июня по октябрь 2021 вошел в четверку самых жарких.

А лето стало самым жарким в истории наблюдений. В этот сезон ряд стран Средиземноморья страдали от аномальной жары и лесных пожаров. Так, на итальянской Сицилии зафиксировали новый температурный максимум для Европы - 48,8°C, что на 0,8°C выше предыдущего. Тем временем Западная Германия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург пострадали от сверхмощных ливней.

При этом, жаркая Австралия пережила самый прохладный год за десятилетие. Впервые за последние пять лет на этом континенте не было засухи.

Вместе с температурами растет и концентрация парниковых газов, которая является главной причиной глобального потепления. По предварительным данным, концентрация парниковых газов в атмосфере в течение 2021 года установила новый рекорд. Рекорды побили и углекислый газ, и метан. Выбросы в результате масштабных лесных пожаров во всем мире достигли 1850 мегатонн, что чуть больше, чем в 2020 году.

"Сейчас как никогда очевидна безотлагательность борьбы с изменением климата", - сказал руководитель программы Copernicus Марио Фаччини.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам метеорологов, 2022 год станет одним из самых жарких на Земле за все время наблюдений.

Ожидается, что средняя глобальная температура в этом году будет на 0,97-1,21 градуса выше среднего значения в доиндустриальный период. Однако отмечается, что это значение будет меньше по сравнению с предыдущими годами из-за эффекта Ла-Нинья, который немного снизит среднюю мировую температуру.

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