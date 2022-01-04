Ученые подчеркивают, что это лишь возможность.

Астрономы Дартмутского колледжа в США предположили, что на Энцеладе, спутнике Сатурна, на самом деле нет подледного океана, как считалось раньше.

Об этом сообщает издание Science News.

Исследователи полагают, что вместо него источником шлейфа водяного пара являются карманы с талой водой в ледяной оболочке.

Они предположили, что карманы с талой водой могут концентрировать соли и другие соединения, а затем выпускать свое содержимое в космос в виде "гейзера". В этом случае анализ проб воды, собранных с помощью межпланетной станции, не позволит ученым точно определить ее источник.

Ученые подчеркивают, что это лишь возможность, и они не опровергают наличие подледного океана и потенциальное существование в нем живых организмов.

Океан на Энцеладе

Космический аппарат Cassini, который пролетал сквозь гигантский водяной шлейф, извергающийся с поверхности спутника, обнаружил относительно высокую концентрацию определенных молекул, соответствующих гидротермальной активности на дне океанов Земли, в частности, дигидрогена, метана и углекислого газа. Такая картина согласуется либо с деятельностью живых организмов, либо с химическими процессами, которые не происходят на Земле.

Как сообщал УНИАН, космический телескоп Hubble сделал фото спиральной галактики под названием NCG 7329.