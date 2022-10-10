Представители Китая и Индии призвали к диалогу и завершению конфликта.

Китай и Индия, ранее воздерживавшиеся от критики войны России против Украины, призвали к деэскалации и диалогу после массированного ракетного удара по Украине в понедельник, 10 октября.

Об этом сообщает The New York Times.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин в ходе брифинга для прессы, заявила, что "все страны заслуживают уважения к их суверенитету и территориальной целостности". Она добавила, что "необходимо оказывать поддержку всем усилиям, которые способствуют мирному урегулированию кризиса".

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В свою очередь, представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи, отметил, что Нью-Дели предложит поддержку в усилиях по прекращению боевых действий.

"Индия глубоко обеспокоена эскалацией конфликта в Украине, в том числе ударами по инфраструктуре и гибелью мирных жителей", – подчеркнул Багчи.

Война в Украине и продолжающаяся уже больше 7 месяцев агрессия Владимира Путина поставила немногих союзников Москвы в затруднительное положение. В последнее время Китай и Индия все больше стремятся дистанцироваться от президента РФ, даже несмотря на отсутствие прямой критики вторжения России в Украину. Вышеупомянутые страны продолжали сотрудничать с Кремлем в экономической сфере, в том числе, закупая большое количество российской нефти.

Война в Украине: роль Китая и Индии

Китай и Индия – одни из немногих стран, которые продолжают экономическое сотрудничество с Россией после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В то же время, во время Шанхайского экономического саммита, который проходил в Узбекистане в сентябре 2022 года премьер-министр Индии Нарендра Моди на личной встрече заявил российскому президенту Владимиру Путину, что сейчас не время для войны. Моди сказал российскому диктатору о необходимости "встать на путь мира" и напомнил ему о важности "демократии, дипломатии и диалога". Тогда же лидер Китая Си Цзиньпин высказал Путину свою обеспокоенность затянувшейся войной в Украине.

Как сообщал ранее УНИАН, военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что через несколько лет часть России перейдет Китаю. Он считает, что это может произойти, в том числе, через референдумы.

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