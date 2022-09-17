До сих пор Индия в основном избегала прямого осуждения вторжения России.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на личной встрече заявил российскому президенту Владимиру Путину, что сейчас не время для войны.

Об этом сообщает CNN.

Моди сказал российскому диктатору о необходимости "встать на путь мира" и напомнил ему о важности "демократии, дипломатии и диалога".

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Комментарии Моди прозвучали во время личной встречи в пятницу в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) через день после того, как Путин признал, что у Китая тоже есть "вопросы и опасения" по поводу его вторжения в Украину.

"Я знаю, что сегодняшняя эпоха – не для войны, и мы много раз говорили с вами по телефону о том, что демократия, дипломатия и диалог – это вещи, которые касаются мира. У нас обязательно будет возможность обсудить, как мы можем перейти на путь мира в ближайшие дни, я также получу возможность понять вашу точку зрения", — добавил он, согласно протоколу встречи министерства Индии по внешним связям.

В ответ Путин сказал индийскому лидеру, что знает о его опасениях.

"Я знаю о вашей позиции по конфликту в Украине и знаю о ваших опасениях. Мы хотим, чтобы все это закончилось как можно скорее", – сказал он.

Нью-Дели, как и Пекин, имеет тесные связи с Москвой. До сих пор Индия в основном избегала прямого осуждения вторжения России, которая остается ее крупнейшим поставщиком оружия. Также Индия и Китай являются крупнейшими покупателями российской нефти.

Как писал УНИАН, в мае глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что Украина хотела бы видеть среди гарантов своей безопасности Китай, Индию и другие страны.

В июне СМИ Индии со ссылкой на дипломатические источники сообщали, что власти Украины попросили Индию стать одной из стран-гарантов ее безопасности, а также помочь с восстановлением страны.

В апреле министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина также предложила Китаю выступить одним из гарантов безопасности. По словам Ермака, по состоянию на конец мая со стороны Китая не было заявлений об их готовности к такому разговору.

Презентуя рекомендации к Киевскому договору о безопасности 13 сентября, Офис президента не упомянул Индию, Китай и Россию, как членов основной группы стран-союзников и потенциальных гарантов безопасности Украины.

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