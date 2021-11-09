На границе Польши и Беларуси попал на видео момент, на котором мигранты пускали в глаза мальчика сигаретный дым, чтобы тот плакал и давал комментарии журналистам со слезами. Мужчины держали сигареты у глаз подростка, а тот послушно терпел и не сопротивлялся.

Видео с инцидентом появилось в Twitter.

Так, нелегальные мигранты, которые сейчас совершают попытки прорваться в Польшу из Беларуси, "готовили" ребенка к общению с журналистами. Мужчины пускали в глаза мальчика дым от сигарет. Один держал возле лица ребенка зажженную сигарету, а другой выпускал прямо на подростка дым.

Сам мальчик, судя по видео, понимал свою "миссию" и послушно терпел все эти манипуляции. После того как ребенку напускали дыма в глаза, слезы появились, однако их было немного.

Но это не остановило мигрантов. Они все равно отправили мальчика к журналистам. Ребенок эмоционально давал интервью и действительно выглядел грустным.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружие в так называемой гибридной войне против ЕС.

Польский парламент проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. Изменения в законе предусматривают, что задержанные на месте мигранты, незаконно пересекающие границу, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от шести месяцев до трех лет. После принятия поправки к закону парламент также одобрил строительство пограничного сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения.

Читайте такжеПольша повысила боевую готовность на границе с Беларусью (видео)Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства через поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.

Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов. Вчера стало известно, что сотни мигрантов из Беларуси отправились на "штурм" польской границы.