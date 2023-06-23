Украинским бойцам нечего противопоставить дальним атакам с вертолетов.

Главным препятствием на пути украинского контрнаступления стали российские вертолёты Ка-52 "Аллигатор".

Такое мнение высказал заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер, побывавший на передовой украинского контрнаступления.

Как рассказал журналисту один из украинских солдат, россияне атакуют с вертолётов на расстоянии 8 км, но украинским бойцам нечего им противопоставить на таком удалении.

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"Это одна из ключевых проблем, которая проявилась в украинском контрнаступлении: не хватает ПВО, нет собственной авиации, не хватает того, о чём так настойчиво говорил президент Украины Владимир Зеленский все последние месяцы", - пишет Ронцхаймер.

Также он отметил, что пока рано говорить, станет ли контрнаступление ВСУ успехом или провалом. В то же время, журналист назвал "ужасной" ситуацию, если Украина не добьётся успехов на поле боя, а западные союзники станут подталкивать её к переговорам с Россией.

Он отмечает, что президент Украины так часто говорил о невозможности переговоров и территориальных уступок, что ему "было бы трудно объяснить изменение этой позиции собственному народу". По мнению Ронцхаймера, именно этого и добивается Владимир Путин.

Вертолеты Ка-52 на фронте

Ранее эксперт Александр Коваленко заявлял, что из-за возникшего дефицита стволов в зоне боевых действий российское командование начинает использовать вертолеты. Им приходится действовать в максимальной близости от зоны потенциальных рисков и их может сбить украинская ПВО. Так, 18 июня были уничтожены два вертолета Ка-52, а сегодня ночью на Донбассе ВСУ "приземлили" очередной российский "Аллигатор".

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