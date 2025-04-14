Уже идет работа над его визитом.

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц планирует посетить Украину сразу после своего вступления в должность канцлера Германии.

Как пишут WELT и Politico, ссылаясь на источники в Берлине и Брюсселе, Мерц будет представлять страну во время визита в Киев, если будет избран вовремя. Возможная поездка нового канцлера запланирована на начало мая, сейчас она находится на стадии подготовки:

"Ожидается, что кроме Мерца, во встрече примут участие другие высокопоставленные главы правительств, такие как президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск".

Украина собирает европейских лидеров

Ранее СМИ сообщили, что Украина пригласила европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы продемонстрировать единство. Это может стать символическим ответом на парад в Москве, который Россия использует для продвижения своей пропаганды и легитимации войны против Украины.

Видео дня

По данным СМИ, в этот день в Москву могут прибыть с визитом северокорейский диктатор Ким Чен Ын и лидер Китая Си Цзиньпинь.

Напомним, в 2023 году Украина официально перенесла празднование Дня Европы на 9 мая, чтобы подчеркнуть свой европейский выбор и дистанцироваться от советской традиции празднования "Дня победы".

Вас также могут заинтересовать новости: