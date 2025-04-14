Также он осудил жестокий обстрел Сум.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что кремлевский правитель Путин воспринимает готовность Запада к переговорам как слабость.

Как передает Le Monde, в эфире немецкого телеканала ARD он назвал жесткую бомбардировку Сум серьезным, преднамеренным и целенаправленным военным преступлением. Политик отметил, что вторую атаку россияне совершили тогда, когда спасатели оказывали помощь пострадавшим:

"Это ответ, это то, что Путин делает с теми, кто обсуждает с ним прекращение огня. Нашу готовность говорить с ним он трактует не как серьезное предложение мира, а как слабость".

Мерц отметил, что украинская армия должна выйти из оборонительной позиции, подтвердив готовность передать украинской армии авиационные крылатые ракеты Taurus, против отправки которых выступает Олаф Шольц.

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"Я всегда говорил, что сделаю это только по согласованию с нашими европейскими партнерами. И если это будет согласовано, то Германия должна участвовать", - добавил он.

Переговоры о прекращении войны

Как известно, Соединенные Штаты Америки возглавили ряд встреч по прекращению огня и окончания войны России против Украины.

Украинская делегация согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, однако российская сторона выдвинула ряд условий для этого. Москва пообещала не бить по энергетической инфраструктуре, но продолжила наносить удары.

Кроме того, на фоне заявлений Белого дома о прогрессе в переговорах, оккупанты усилили террор Украины, массированно атакуя дронами и ракетами города.

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