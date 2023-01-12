Мэр венгерской столицы рассказал соотечественникам, почему Украина должна победить.

Украина должна победить в войне с Россией, потому что это битва добра со злом, а не война двух государств. Об этом заявил мэр Будапешта Гергей Корачонь после визита в Украину.

Мэр венгерской столицы посетил военный госпиталь и детскую больницу в Киеве, а также побывал на местах военных преступлений россиян в Буче.

"Если кто-то потерял моральный компас и не может увидеть разницы между жертвой и агрессором, если кто-то забыл, что пережили венгры в ХХ веке – советую приехать сюда, в Бучу и в Киев, и посмотреть в глаза выживших. Тогда будет ясно, что в этой войне не просто две страны воюют между собой, а злая сила пытается оккупировать другую страну", – заявил он в видеообращении.

Видео дня

Корачонь отметил, что моральным долгом Венгрии является не только поддержка украинцев. По его мнению, венгры должны думать о том, какая страна может стать следующей жертвой агрессии.

"Эта война должна закончиться только победой Украины и выводами из таких ужасных военных преступлений, как например в Буче", – заявил мэр Будапешта.

Война в Украине – позиция Венгрии

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Венгрия начала принимать украинских беженцев и предоставлять гуманитарную помощь Украине. В то же время власти страны отказались помогать оружием и запретили транзит оружия для Украины по своей территории.

Венгрия присоединилась ко всем пакетам общеевропейских санкций против России, однако перед принятием каждого такого пакета Венгрия торговалась и требовала для себя уступок и поблажек.

Венгрия согласилась поддержать стремление Украины в ЕС, но принципиально блокирует сотрудничество Украины с НАТО.

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