Венгрия препятствует перспективе членства Украины в НАТО с 2017 года, блокируя работу профильного Комитета.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что правительство Орбана будет всячески препятствовать участию Киева в заседаниях Комитета НАТО-Украина до решения вопроса нацменьшинств.

Как высказался венгерский министр в Facebook, в позиции Будапешта "нет ничего нового и удивительного". Венгрия уже дала понять, "что до тех пор, пока Украина не вернет права закарпатским венграм, мы не согласимся на созыв заседания", добавил глава МИД.

"Мы не ставили этот вопрос с начала войны и не собираемся делать этого сейчас. Мы надеемся на скорое наступиление мира, и тогда этот вопрос можно будет снова обсудить", - написал Сийярто.

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Комиссия Украина-НАТО: венгерская блокада

Венгрия препятствует перспективе членства Украины в НАТО с 2017 года, блокируя работу профильного Комитета.

Среди причин такого решения Будапешт называет принятый Украиной закон об образовании, который предусматривает, что обязательным языком учебного процесса в Украине является государственный. По мнению венгерских чиновников, это якобы ущемляет права закарпатских венгров.

Накануне Financial Times сообщило, что Будапешт снова посягнул на участие Украины в официальных заседаниях НАТО. Последние действие венгерского правительства побудили глав МИД стран НАТО провести отдельную встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Однако 29 ноября генсек Альянса Йенс Столтенберг пообещал, что Украина сможет вступить в НАТО после окончания войны с Россией.

С начала полномасштабного вторжения правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном делало неоднократные выпады в сторону Украины, играя в интересах Москвы.

Будапешт противится усилению европейских санкций против России, военной помощи Украине и транзиту вооружения для ВСУ через свою территорию.

Венгерские официальные лица также попадали в международные скандалы, публично демонстрируя территориальные претензии к своим соседям, в частности – к Украине.

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