Будапешт не будет отказываться от российской нефти и газа.

Правительство Венгрии отказалось от поставок оружия для Украины через свою территорию и отказа от российских нефти и газа. Решение принял якобы ради безопасности венгерского народа.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook.

"Вчера на саммите премьер-министров ЕС президент Украины Владимир Зеленский повторил два известных требования: разрешить поставки оружия через нашу страну и вместе с тем прекратить закупку природного газа и нефти в России. Мы понимаем, что для президента Украины украинский народ является самым важным, но для нас безопасность Венгрии и венгерского народа является первоочередной", - говорится в сообщении.

При этом Сийярто заявил, что венгерское правительство сделает все, чтобы не попасть в войну

"Поэтому мы не позволим поставки оружия через нашу территорию. Эти грузы были бы военной целью, которую нужно уничтожить, и мы не хотим рисковать жизнью и безопасностью венгерского народа. В то же время мы также будем препятствовать венгерскому народу заплатить цену войны", - объяснил свою позицию глава венгерского МИД.

Кроме того, он заявил, что Будапешт не будет оказываться от российской нефти и газа.

"Прекращение поставок природного газа и нефти из России сделает невозможным поставки Венгрии энергоносителей, и в то же время приведет к резкому росту накладных расходов. Поэтому мы до сих пор не поддерживаем расширение санкций на энергоснабжение. Мы должны держаться подальше от этой войны!" – подытожил дипломат.

Как сообщал УНИАН, Венгрия не поддерживает создание бесполетной зоны над Украиной, поскольку это якобы может привести к боевым действиям в воздухе. Также Будапешт выступает против введения миротворцев в Украину из-за рисков начала сухопутной войны.

В свою очередь президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану по поводу поддержки Украины и призвал наконец-то определиться, кого поддерживает Будапешт.

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