На Авдеевском направлении оккупанты ведут безуспешные наступательные действия.

Самые ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Прасковеевка, Бахмут и Клещеевка Донецкой области, сообщает Генеральный штаба Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 18: 00.

"В течение суток российские оккупанты нанесли пять ракетных (все по мирным городам: Константиновка, Краматорск и Запорожье), а также 12 авиационных ударов. Совершили четыре обстрела с реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке.

Отмечается, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. "Противник и в дальнейшем основные усилия сосредотачивает на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы, продолжает наступать на Бахмутском направлении. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Парасковиевка, Бахмут и Клещеевка", - сказано в сообщении.

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На Авдеевском направлении враг ведет безуспешные наступательные действия, а на Купянском и Лиманском - не оставляет попыток улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.

По данным Генштаба, на Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На Сиверском и Слобожанском направлениях под вражеские обстрелы попали районы двух населенных пунктов Черниговской области, Бачевск Сумской, а также шесть населенных пунктов Харьковской области.

На Купянском направлении были обстреляны районы шести населенных пунктов Харьковской области и Стельмаховки Луганской области; на Лиманском направлении под огневой влияние российских танков и артиллерии попали четыре населенных пункта Луганской области. "На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении враг обстреливал Красногоровку, Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области. На Новопавловском направлении под огневой влияние оккупантов попали три населенных пункта Донецкой области, а на Запорожском направлении захватчики обстреливали районы двух населенных пунктов Донецкой и шести - Запорожской областей.

"На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, минометным обстрелам подверглись пригород и сам город Херсон", - отметили в Генштабе.

Бои за Бахмут и Соледар - актуальные новости

Сегодня, 12 января, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что жестокие и тяжелые бои продолжаются в районе Соледара на Бахмутском направлении. По ее информации, враг пытается безуспешно прорвать украинскую оборону и захватить Соледар, однако несет большие потери.

В командовании Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сегодня сообщили, что более 100 российских оккупантов уничтожено в районе Соледара.

11 января в Вооруженных силах Украины опровергли заявления "вагнеровцев" о взятии Соледара под контроль россиян.

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