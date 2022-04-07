Глава МИД Венгрии добавил, что страна получила из России первую партию ядерного топлива для своей АЭС "Пакш".

Венгрия отвергает любые санкции в отношении российских нефти, газа и ядерной энергетики. Это будет "красной линией" для Будапешта.

Об этом заявил председатель МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

Он также сообщил, что Венгрия получила из России первую партию ядерного топлива для своей АЭС "Пакш" воздушным транспортом после того, как война в Украине сделала невозможной перевозку по железной дороге.

"Топливо (для завода в Пакш) всегда поступало из России по железной дороге через Украину, к сожалению... это уже невозможно, поэтому нам пришлось искать альтернативный способ доставки", - сказал Сийярто.

По его словам, партия ядерного топлива была доставлена в Венгрию через воздушное пространство Белоруссии, Польши и Словакии с согласия всех трех стран, поскольку ядерная энергетика не подпадает ни под какие санкции Европейского Союза.

Как отмечает Reuters, Венгрия хочет расширить свою 2-гигаваттную атомную электростанцию "Пакш", построенную Россией, двумя реакторами ВВЭР российского производства, каждый мощностью 1,2 гигаватта.

Проект, отданный в 2014 году без тендера атомному гиганту "Росатом", часто называли признаком теплых связей между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, Венгрия не поддерживает закрытие неба над Украиной, отказывается предоставлять территорию для транзита военной помощи Украине и выступила против нефтяного эмбарго против России.

Годами правительство Орбана сдержанно реагировало на развязанную агрессию России против Украины, поддерживая тесные контакты с Кремлем.

Ряд стран ЕС уже осудили позицию Будапешта. Так, президент Польши Анджей Дуда обвинил Орбана в том, что тот сделал экономику страны практически зависимой от России. А министр обороны Чехии Яна Чернохова саботировала саммит глав оборонных ведомств Вышеградской группы.

Друг Путина, премьер Венгрии Виктор Орбан в воскресенье, 3 апреля, одержал победу на выборах. Его партия Fidesz, по данным подсчета более 98% бюллетеней набрала 53,1% голосов. Во время своей речи перед избирателями он назвал украинского президента Владимира Зеленского своим политическим противником.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил 6 апреля, что вызвал посла Украины. Министра возмутили намеки украинских властей в тесных связях с Россией.

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