Им стал республиканец Майк Уолц, который сначала поддерживал Украину, а затем заявил о необходимости пересмотреть позицию по помощи Киеву.

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал республиканца Майка Уолца советником по национальной безопасности, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Уолц, отставной полковник Национальной гвардии и бывший "зеленый берет", известен как активный критик Китая, последовательно поддерживающий Трампа. Он неоднократно заявлял о важности готовности США к возможному конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Эта должность не требует утверждения Сенатом, поэтому Уолц непосредственно отвечать за информирование Трампа по вопросам национальной безопасности и координировать действия между правительственными агентствами. Известный как критик вывода войск из Афганистана в 2021 году, Уолц положительно оценивает подход Трампа к внешней политике, считая его "разрушителем", который может изменить устоявшиеся привычки в Пентагоне.

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Политическая карьера Уолца включает опыт работы с министрами обороны Дональдом Рамсфельдом и Робертом Гейтсом, а с 2018 года он является членом Конгресса. Он возглавляет подкомитет Палаты представителей по вопросам военной логистики и входит в состав комитета по разведке, а также является членом республиканской группы, занимающейся вопросами, связанными с Китаем. Уолц убежден, что США должны укреплять свою боевую готовность в Тихоокеанском регионе.

В своей книге "Жестокие истины: думай и управляй как зеленый берет" Уолц описал пятиступенчатую стратегию, которая, по его мнению, поможет избежать войны с Китаем. В частности, он отмечает быстрое вооружение Тайваня, поддержку союзников в регионе и модернизацию авиации и флота США. Относительно Украины Уолц пересмотрел свои взгляды после вторжения России в 2022 году: он призвал предоставлять Киеву больше оружия. Однако недавно он отметил, что стоит переоценить цели США в Украине.

Уолц также поддерживает политику Трампа, которая побудила союзников по НАТО увеличить расходы на оборону, хотя, в отличие от Трампа, не предлагает выхода США из Альянса. Он подтвердил свою лояльность Трампу, появившись на его судебное заседание в мае этого года, чем выделился среди законодателей.

Что касается военной политики, Уолц часто критикует Пентагон за недостаточную подотчетность и неэффективность, выступая за реформирование системы. Как конгрессмен, он предложил законопроект, призывающий к проверке программ разнообразия, справедливости и вовлечения (DEI) в армии, считая, что нужно вернуть культуру, основанную на заслугах. Он также выступил против преподавания критической расовой теории в военных академиях, отмечая, что она может влиять на боевой дух и подрывать единство в рядах армии.

Победа Трампа и война в Украине - последние новости

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о помощи Украине после инаугурации Трампа. По его словам, новый глава Белого дома не пойдет на уступки Москвы.

Как сказал Подоляк, Трамп захочет показать силу США остальному миру, включая Россию и ее союзников.

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