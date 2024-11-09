Глава МИД Украины отметил, что возможные будущие контакты на уровне лидеров Украины и США уже обсуждались.

Команды президента Украины Владимира Зеленского и новоизбранного президента США Дональда Трампа вскоре приступят к организации их встречи. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига на общей пресс-конференциии с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем.

"Диалог между президентом Зеленским и президентом-электом Трампом уже налажен. И скорость проведения телефонного разговора является свидетельством уже существующего прямого диалога между главами государств", - сказал глава МИД Украины.

Сибига поделился, что возможные будущие контакты на уровне лидеров Украины и США уже обсуждались. По его словам, команды президентов договорились, что начнут практическую подготовительную работу для организации такой встречи.

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Кроме того, глава МИД Украины напомнил, что Зеленский во время своего визита в США в сентябре встретился с тогда еще кандидатом в президенты Трампом и представил ему видение Украины по достижению справедливого мира. Он подчеркнул:

"Эта философия также была отражена в поздравлении президента Зеленского в адрес новоизбранного президента США, то есть достижение мира через силу".

Трамп и война в Украине - другие новости

Ранее высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель объяснил, как ЕС будет поддерживать Украину, если президент США Дональд Трамп решит сократить помощь. Он напомнил, что 27 июня были подписаны совместные обязательства по безопасности между Киевом и Евросоюзом.

Кроме того, советник Трампа Брайан Ланз говорил о том, что новый президент США хочет от Киева другой подход по завершению войны. По его словам, администрация Трампа сосредоточится на достижении мира, а не на возвращении оккупированных территорий.

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