Действующий президент США стремится поставить Украину в как можно более сильную позицию на поле боя и за столом переговоров.

Действующий президент США Джо Байден будет убеждать новую администрацию во главе с Дональдом Трампом в необходимости поддержки Украины. Об этом в интервью CBS News сказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, подход администрации Байдена в последние дни "остается таким же, как и в течение последних двух с половиной лет". Действующий президент США стремится поставить Украину в как можно более сильную позицию на поле боя, чтобы она, в конце концов, заняла как можно более сильную позицию за столом переговоров.

Также Салливан отметил, что администрация до завершения своего срока будет стремиться использовать все выделенные Конгрессом ресурсы на военную поддержку Украины:

Видео дня

"Президент Байден будет иметь возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны отходить от Украины, что уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе".

Впрочем, Салливан отказался конкретизировать, идет ли речь о каком-то законодательном предложении по финансированию. Зато он добавил, что Белый дом стремится обеспечить Украину постоянными ресурсы после окончания его каденции Байдена, "Потому что угроза для Украины останется независимо от того, что именно происходит на поле боя или за столом переговоров", - отметил Салливан.

Победа Трампа и война в Украине - последние новости

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о помощи Украине после инаугурации Трампа. По его словам, новый глава Белого дома не пойдет на уступки Москвы.

Как сказал Подоляк, Трамп захочет показать силу США остальному миру, включая Россию и ее союзников.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом уже готовится. По его словам, возможные будущие контакты на уровне лидеров уже обсуждались.

Вас также могут заинтересовать новости: