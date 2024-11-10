Советник главы ОП считает, что новый глава Белого дома не пойдет на уступки Москвы.

После инаугурации Дональда Трампа на пост президента США поддержка Украины от Вашингтона вряд ли сократится. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу.

Трамп захочет показать силу США остальному миру, включая Россию и ее союзников, считает Подоляк. По его словам, новый глава Белого дома не пойдет на уступки Москвы.

"Я себе не представляю этого, учитывая психотип Трампа и то, что он говорит о необходимости вернуть США величие, то есть сделать их репутационно настолько мощными, чтобы само слово "США" вызвало ужас и панику у потенциальных агрессоров. А тогда он скажет: "давайте мы проиграем войну России"? Почему "проиграем"? Воюет же не только Украина против России. Воюет альянс, который построила Россия, и альянс, который построила Украина вместе с Соединенными Штатами, Великобританией и так далее", - сказал он.

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Подоляк отметил, что в США не захотят пойти на условия России и заморозить войну, отдав агрессору часть территории Украины, потому что это подорвет авторитет Трампа внутри страны. Он подчеркнул:

"Поэтому спокойно относимся ко всем предвыборным заявлениям и всем этим "планам" окончания войны, замораживания "конфликта", которые сегодня печатают те или иные медиа со ссылкой на какие-то анонимные источники в окружении Трампа".

Советник главы ОП заявил журналистам, что прежде, чем делать выводы, нужно дождаться формирования администрации Трампа, официальных переговоров между США и Украиной на разных уровнях и официальной презентации стратегии главы белого Дома в отношении России.

Кроме того, Подоляк подчеркнул, что в правительстве ожидают, что администрация президента США Джо Байдена будет придерживаться договоренностей, которые есть уже сейчас, и выполнит свои обещания по поддержке Украины до завершения своей каденции. Он добавил:

"А в рамках этого элегантного окончания каденции как раз таки и есть необходимость дополнительно надавить на Россию в направлениях экономики, дипломатии и т.д., и одновременно существенно нарастить военную поддержку Украины. Почему? Потому что мы сегодня имеем непосредственно глобализацию конфликта, когда на стороне России в войне участвует, например, Северная Корея. Непосредственно на поле боя. Поэтому было бы желательно, чтобы ключевой союзник Украины, то есть США, на это отреагировали - хотя бы поставкой дополнительных милитарных объемов".

Трамп и Украина - другие новости

Ранее в министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом уже готовится. По его словам, возможные будущие контакты на уровне лидеров уже обсуждались.

Кроме того, в The Wall Street Journal заявили, что Трамп в разговорах с лидерами ЕС уклонялся от заявлений об Украине. При этом президент Франции Эмманюэль Макрон требовал от новоизбранного лидера США, чтобы любая дипломатия с Россией по Украине привела к реальным уступкам со стороны Кремля.

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