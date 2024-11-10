После инаугурации Дональда Трампа на пост президента США поддержка Украины от Вашингтона вряд ли сократится. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу.
Трамп захочет показать силу США остальному миру, включая Россию и ее союзников, считает Подоляк. По его словам, новый глава Белого дома не пойдет на уступки Москвы.
"Я себе не представляю этого, учитывая психотип Трампа и то, что он говорит о необходимости вернуть США величие, то есть сделать их репутационно настолько мощными, чтобы само слово "США" вызвало ужас и панику у потенциальных агрессоров. А тогда он скажет: "давайте мы проиграем войну России"? Почему "проиграем"? Воюет же не только Украина против России. Воюет альянс, который построила Россия, и альянс, который построила Украина вместе с Соединенными Штатами, Великобританией и так далее", - сказал он.
Подоляк отметил, что в США не захотят пойти на условия России и заморозить войну, отдав агрессору часть территории Украины, потому что это подорвет авторитет Трампа внутри страны. Он подчеркнул:
"Поэтому спокойно относимся ко всем предвыборным заявлениям и всем этим "планам" окончания войны, замораживания "конфликта", которые сегодня печатают те или иные медиа со ссылкой на какие-то анонимные источники в окружении Трампа".
Советник главы ОП заявил журналистам, что прежде, чем делать выводы, нужно дождаться формирования администрации Трампа, официальных переговоров между США и Украиной на разных уровнях и официальной презентации стратегии главы белого Дома в отношении России.
Кроме того, Подоляк подчеркнул, что в правительстве ожидают, что администрация президента США Джо Байдена будет придерживаться договоренностей, которые есть уже сейчас, и выполнит свои обещания по поддержке Украины до завершения своей каденции. Он добавил:
"А в рамках этого элегантного окончания каденции как раз таки и есть необходимость дополнительно надавить на Россию в направлениях экономики, дипломатии и т.д., и одновременно существенно нарастить военную поддержку Украины. Почему? Потому что мы сегодня имеем непосредственно глобализацию конфликта, когда на стороне России в войне участвует, например, Северная Корея. Непосредственно на поле боя. Поэтому было бы желательно, чтобы ключевой союзник Украины, то есть США, на это отреагировали - хотя бы поставкой дополнительных милитарных объемов".
Трамп и Украина - другие новости
Ранее в министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом уже готовится. По его словам, возможные будущие контакты на уровне лидеров уже обсуждались.
Кроме того, в The Wall Street Journal заявили, что Трамп в разговорах с лидерами ЕС уклонялся от заявлений об Украине. При этом президент Франции Эмманюэль Макрон требовал от новоизбранного лидера США, чтобы любая дипломатия с Россией по Украине привела к реальным уступкам со стороны Кремля.