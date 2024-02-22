Он отметил, что в контексте безопасности Украина не отвечала за его защиту за рубежом.

В Испании найден мертвым российский пилот Ми-8 Максим Кузьминов, который летом 2023 года перегнал вертолет в Украину. Политолог Владимир Фесенко прокомментировал, не повлияет ли эта история на мотивацию российских военных, которые после успешно проведенной спецоперации "Синица" могли бы поступить так же.

"Скажу откровенно, если человек сделал это не только за деньги, а сознательно – в частности, в контексте борьбы с путинским режимом, как это делают десятки или сотни россиян, воюющих сейчас на стороне Украины против российской армии, он тоже мог бы помочь в той или иной роли", – акцентировал Фесенко в эфире общенационального телемарафона.

Политолог отметил, что Украина обещала защиту непосредственно на территории нашей страны, но российский пилот Ми-8 Максим Кузьминов решил выехать за границу.

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"Он уехал в Испанию. Причем в район, где очень много русских, в Аликанте. Там не просто огромная русскоязычная община, а куча людей с российскими паспортами. Это просто среда для российских спецслужб. Уже не говоря о том, что там куча людей с криминальным прошлым. Поэтому там риски были огромны. Но это был выбор самого человека. Это не ответственность Украины, потому что он сам сделал такой выбор", – подчеркнул Фесенко.

Политолог считает, что история с убийством пилота Ми-8 Максима Кузьминова может повлиять на усиление мер безопасности в странах Запада, ведь это сигнал того, что российская агентура и спецслужбы снова начали свою активную работу.

"Сейчас много говорят в Европе, что российские спецслужбы, их агентура и киллеры снова начали охоту в Европе. И они чувствуют себя очень свободно, что является отрицательным сигналом. Когда в свое время было покушение на Скрипаля (экс-полковника ГРУ – УНИАН), а ранее убийство Литвиненко (экс-сотрудника ФСБ – УНИАН) в Великобритании, то была достаточно жесткая реакция и санкции против России. Сейчас, я думаю, спецслужбам всех западных стран, а не только в Европе, надо усилить меры безопасности. Потому что российская агентура и российские спецслужбы снова начали активную работу. Надо делать контрмеры и усиливать работу с людьми, которые приезжают с российскими паспортами, не говоря о тайной агентуре. Поэтому идет тайная война, и этот сигнал Запад должен понимать", – резюмировал Фесенко.

Убийство Максима Кузьминова

19 февраля стало известно, что в Испании нашли застреленным российского пилота Максима Кузьминова, который в 2023 году перегнал российский военный вертолет Ми-8 на территорию Украины в рамках спецоперации под кодовым названием "Синица". Впоследствии информацию о смерти Кузьминова подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны Украины

Отмечалось, что Украина предлагала пилоту остаться в стране, где он был бы защищенн, но он сам решил уехать за границу.

Ранее в украинской разведке рассказывали, что спецоперация "Синица" длилась более 6 месяцев, а после ее проведения на 70% выросло количество российских военных, выразивших желание сдаться в украинский плен.

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